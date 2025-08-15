Тайвань запретил чиновникам посещение парада в Пекине к 80-летию победы

Власти Тайваня объявили о запрете правительственным чиновникам присутствовать на военном параде, запланированном Пекином в ознаменование окончания Второй мировой войны в сентябре. Об этом 15 августа сообщает Reuters. Запрет касается бывших высокопоставленных чиновников министерства обороны, разведки и дипломатии, но не действует в отношении представителей общественности.

«Если бывшие чиновники будут настаивать, санкции будут включать в себя лишение пенсий»,— говорится в сообщении со ссылкой на тайваньское Управление по делам материковой части.

Агентство приводит позицию островных властей, по которой «войну выиграло не правительство, находящееся сейчас в Пекине», а Китайская Республика (так называет себя Тайвань), «входившая в альянс, возглавляемый США, Великобританией и Россией».

Тайвань признается международным сообществом частью КНР. В Китае, где планируется грандиозный парад по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией, тайванцев называют сепаратистами.

Эрнест Филипповский, Хабаровск