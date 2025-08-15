Экс-гендиректору фонда капремонта Челябинской области продлили арест

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражей бывшему генеральному директору фонда «Региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челябинской области» Виктору Тихоненко, обвиняемому в получении взятки и превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты экс-гендиректора фонда и сам фигурант просили изменить меру пресечения на не связанную с изоляцией от общества, например, домашний арест, запрет определенных действий или залог. Однако с учетом позиции прокурора суд продлил срок содержания под стражей до семи месяцев, до 19 октября.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», гендиректора челябинского фонда капремонта Виктора Тихоненко задержали сотрудники УФСБ России по региону 20 марта этого года по подозрению в получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он поручил подчиненным провести аукцион и ремонт крыши многоквартирного дома №37 на улице Сони Кривой в Челябинске с 30 сентября 2024-го по 17 марта 2025 года. Виктор Тихоненко создал условия для победы в аукционе компании, которая ранее уже ремонтировала эту крышу, после чего подписал акт приемки работ и выплатил подрядчику 6 млн руб.

В начале апреля стало известно об еще одном уголовном деле в отношении фигуранта. Его обвинили в получении взятки. По версии следствия, с января по апрель 2018 года господин Тихоненко, будучи начальником центрального отдела службы технического заказчика фонда капремонта, получил от руководителя компании взятку в виде незаконной услуги имущественного характера на сумму не менее 740 тыс. руб. Взамен он внес в конкурсную документацию по замене лифтов требование, ограничивающее конкуренцию, что позволило организации выиграть торги и получить контракты, считают в СКР.

Виталина Ярховска