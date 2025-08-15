В Самарской области произошла масштабная атака беспилотников

В Самарской области ранним утром 15 августа произошла масштабная атака беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

По предварительным данным, системы ПВО уничтожили 13 дронов. Оперативные службы продолжают работу, но угроза сохраняется.

В связи с ситуацией введен режим «Ковер», закрыто воздушное пространство и ограничен мобильный интернет. Власти просят граждан воздержаться от съемки и публикации материалов, связанных с работой ПВО, беспилотниками и действиями спецслужб.

Андрей Сазонов