«Русал» купил долю в индийском глиноземном заводе

«Русал» завершил сделку по приобретению доли в размере 26% в заводе Pioneer Aluminium Industries Limited, который производит оксид алюминия (глинозем) в Индии. В сообщении российской компании, размещенном на Гонконгской фондовой бирже говорится, что стоимость сделки составила $243,75 млн.

Как сообщалось ранее, в марте этого года «Русал» заключил соглашение с индийскими компаниями Pioneer и KCap о приобретении в три этапа до 50% акций завода Pioneer Aluminium Industries Limited.

Завод мощностью 1,5 млн т глинозема в год будет работать как совместное предприятие. В 2022 году компания лишилась доступа к Николаевскому глиноземному заводу на Украине и поставкам глинозема из Австралии. В 2024-м «Русал» выкупил долю в 30% у китайского производителя Hebei Wenfeng New Materials.

Влад Никифоров, Иркутск