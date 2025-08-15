В Иркутске осудят «ревизора» сети подпольных казино
Кировский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которой вменяют в вину незаконную организацию азартных игр (ч.3 ст, 171.2 УК РФ) и участие в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона.
По версии следствия, подпольные игры в 2012 году организовали трое жителей Приангарья. Для это они привлекли штат сотрудников, среди которых были аппарат управления, бухгалтерия, техники по ремонту игрового оборудования, а также служба безопасности. Фигурантка дела, считают правоохранители, выполняла роль «ревизора».
В ее обязанности входило проведение сверки данных о статистике вложенных и выданных денег в игровых автоматах, контроль за персоналом, процессом опломбирования плат игровых автоматов, а также составление отчетов по учету расходов и доходов.
Игорные заведения находились на территории семи заведений в Иркутске. Преступники действовали с апреля 2012-го по ноябрь 2016 года, сообщили в областном СУ СКР. По данным ведомства, за этот период их доход составил более 190 млн руб.
Ранее другим участникам преступного сообщества суд назначил от шести до 13,5 лет лишения свободы.