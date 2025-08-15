В Иркутске осудят «ревизора» сети подпольных казино

Кировский райсуд Иркутска рассмотрит уголовное дело в отношении местной жительницы, которой вменяют в вину незаконную организацию азартных игр (ч.3 ст, 171.2 УК РФ) и участие в преступном сообществе (ч.2 ст. 210 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, подпольные игры в 2012 году организовали трое жителей Приангарья. Для это они привлекли штат сотрудников, среди которых были аппарат управления, бухгалтерия, техники по ремонту игрового оборудования, а также служба безопасности. Фигурантка дела, считают правоохранители, выполняла роль «ревизора».

В ее обязанности входило проведение сверки данных о статистике вложенных и выданных денег в игровых автоматах, контроль за персоналом, процессом опломбирования плат игровых автоматов, а также составление отчетов по учету расходов и доходов.

Игорные заведения находились на территории семи заведений в Иркутске. Преступники действовали с апреля 2012-го по ноябрь 2016 года, сообщили в областном СУ СКР. По данным ведомства, за этот период их доход составил более 190 млн руб.

Ранее другим участникам преступного сообщества суд назначил от шести до 13,5 лет лишения свободы.

Алекснадра Стрелкова