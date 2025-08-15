Компании экспресс-доставки Китая с начала года нарастили выручку почти на 10%

В Китае продолжает активное развитие рынок экспресс-доставки, в январе—июле выручка компаний данного сектора превысила 839,4 млрд юаней (свыше $116,6 млрд), что на 9,9% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Таким образом, рост в данном сегменте выше показателя роста дохода всей почтовой отрасли КНР, который составил 8,3% — общий операционный доход превысил 1 трлн юаней (около $143 млрд). Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные Государственного почтового управления КНР.

Что касается производственных показателей, за отчетный период компании экспресс-доставки в Китае обработали 112,05 млрд посылок, что на 18,7% больше объема аналогичного периода прошлого года. Общий объем доставленных отправлений достиг 122,3 млрд единиц — с ростом в 16,2%.

Объем экспресс-доставки в пределах одного города вырос в годовом выражении на 6,5% (до 9,26 млрд посылок), а объем междугородних отправлений — на 19,9% (до 100,43 млрд единиц).

Эрнест Филипповский, Хабаровск