Рынок обработки данных в Китае за пятилетку вырос более чем вдвое

В Китае продолжают подводить итоги 14-й пятилетки (2021—2025 годы). Так, отчетный период стал чрезвычайно успешным для отрасли обработки данных. Объем рынка на конец 2024 года увеличился в 2,17 раза к показателю конца 2020 года (до $821,45 млрд), показала интенсивное развитие цифровая инфраструктура, сообщает агентство «Синьхуа» по итогам пресс-конференции 14 августа главы Государственного управления данных КНР Лю Лехуна.

По данным управления, к концу прошлого года количество предприятий отрасли перевалило за 400 тыс. Ожидается, что высокие темпы роста сохранятся и в ближайшие годы. Говоря о развитии инфраструктуры, господин Лю Лехун отметил, что на конец июня в стране построено 4,55 млн базовых станций 5G, а количество пользователей широкополосного доступа с гигабитной скоростью достигло 226 млн человек.

По вычислительным мощностям Китай занимает второе место в мире, подчеркнул чиновник.

Эрнест Филипповский, Хабаровск