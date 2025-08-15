В Румынии на Чернаводской АЭС произошел пожар

На румынской атомной электростанции «Чернаводэ» произошел пожар, сообщила компания-оператор Nuclearelectrica. Возгорание было оперативно потушено и не представляет угрозы.

Пожар начался на фильтровальной установке второго энергоблока в его классической части. В Nuclearelectrica подчеркнули, что инцидент не повлиял на ядерную безопасность, окружающую среду и работу сотрудников.

АЭС продолжает функционировать в штатном режиме. В июле 2024 года на этой же станции из-за неисправности был отключен один из энергоблоков.