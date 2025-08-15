Трамп поддержал угрозу его жены Мелании подать в суд на Хантера Байдена

Президент США Дональд Трамп публично поддержал решение своей жены Мелании Трамп подать в суд на сына бывшего президента США Джо Байдена — Хантера Байдена. Об этом он рассказал в интервью радио Fox News.

Мелания Трамп планирует подать иск о клевете на сумму более $1 млрд за его заявление в YouTube-интервью, что с будущим мужем ее познакомил осужденный за организацию проституции Джеффри Эпштейн.

«Я сказал: “Давай, делай это”»,— ответил господин Трамп на вопрос ведущего о правильности решения.

Адвокат Мелании Трамп уже потребовал от Хантера Байдена отказаться от этих слов, назвав их ложными. Супруги Трамп утверждают, что их познакомил модельный агент Паоло Замполли на вечеринке в 1998 году.