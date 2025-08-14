Правительство США может выкупить долю в Intel для поддержки производства чипов

Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с корпорацией Intel о возможном приобретении правительством США доли в производителе микросхем, что поможет поддержать усилия компании по расширению внутреннего производства. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, сделка направлена на укрепление позиций строящегося завода Intel в Огайо, который компания планирует сделать крупнейшим в мире. Сроки реализации проекта уже несколько раз переносились. Размер потенциальной доли пока не определен, а планы все еще находятся на стадии обсуждения.

Эта инициатива последовала за встречей президента Дональда Трампа и генерального директора Intel Лип-Бу Тана. При этом ранее Дональд Трамп призывал к отставке господина Тана из-за его предполагаемых связей с Китаем.

Ранее правительство США получило «золотую акцию» в United States Steel и приобрело привилегированные акции компании MP Materials Corp. на сумму $400 млн.