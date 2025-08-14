Пенсионерка поехала из Калининграда в Москву, чтобы перевести 17 млн рублей мошенникам

79-летняя пенсионерка из Калининграда доехала до Москвы, чтобы перевести мошенникам более 17 млн руб. Злоумышленники потребовали снять все ее сбережения для перевода «на безопасный счет», но в филиал нужного женщине банка был только в Москве. Об этом сообщается в региональном ОМВД.

В мессенджере женщине позвонили якобы сотрудники портала Госуслуг, которые сообщили ей, что к ее банковскому счету получили доступ третьи лица. В Москве она сняла все свои накопления и перевела их на указанные реквизиты, после чего вернулась домой.

В полицию женщину привела ее внучка, которая заметила странное поведение бабушки и узнала о поездке в Москву. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (4 ст. 159 УК).