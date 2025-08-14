Полиция проводит проверку по ДТП с погибшим водителем скутера в Балакове

В Балакове Саратовской области полиция выясняет обстоятельства ДТП с погибшим несовершеннолетним водителем скутера. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно предварительным сведениям, дорожная авария произошла примерно в 19:20 сегодня, 14 августа, напротив дома № 73 по ул. Коммунистическая в Балакове. Ее участниками стали «ГАЗ» и скутер VMC.

Первым из этих транспортных средств управлял мужчина 1960 года рождения, вторым — 16-летний подросток. В результате аварии водитель скутера скончался в медучреждении.

Павел Фролов