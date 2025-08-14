В Нижнем Тагиле открыли первый в УрФО центр уличного баскетбола

Открытие первого в Уральском федеральном округе центра уличного баскетбола прошло в четверг, 14 августа, в Нижнем Тагиле, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Центр уличного баскетбола Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Открытие центра уличного баскетбола Фото: Telegram-канал Дениса Паслера Центр уличного баскетбола Фото: Telegram-канал Дениса Паслера

В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер, председатель правления ПСБ Петр Фрадков, генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов и президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Мы не только оказываем финансовую поддержку промышленных предприятий и регионов, но и создаем необходимую инфраструктуру для жизни и работы людей. Центр уличного баскетбола станет еще одним местом притяжения для активной молодежи, для действующих и будущих кадров нижнетагильской промышленности»,— отметил Петр Фрадков.

Центр оснащен одной площадкой для игры 55 и пятью зонами для баскетбола 33 с экологичным, износостойким покрытием. На территории оборудована зона для уличной гимнастики с тренажерами и мобильными трибунами. На площадке можно проводить массовые турниры, фестивали ГТО, а также всероссийские и региональные соревнования. В центре смогут бесплатно заниматься горожане любого уровня подготовки, в том числе спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

«Это замечательный подарок тагильчанам к недавно прошедшему Дню города и Дню физкультурника. И отличный пример сотрудничества бизнеса и органов власти в повышении доступности массового спорта. Нам необходимо кратно увеличить количество спортивных площадок для уральцев всех возрастов, чтобы обеспечить их здоровье и долголетие»,— сказал Денис Паслер.

Полина Бабинцева