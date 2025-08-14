Госдеп предложил $6 млн за помощь в поимке руководства криптобиржи Garantex

В санкционный список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина были включены три топ-менеджера биржи Garantex: Павел Каравацкий, Александр Мира Серда и Сергей Менделеев. Кроме того, под санкциями оказались все юридические лица, которые власти США связывают с Garantex,— A7 Agent LLC, A7 LLC, A71 LLC, Indefi Smartbank, Grinex и Exved.

Госдеп, в свою очередь, назначил награду за помощь в поимке лиц, связанных с российской криптобиржей. Так, за информацию, которая приведет к аресту коммерческого директора биржи Миры Серды, назначена награда в размере $5 млн. Еще до $1 млн власти готовы выплатить за помощь в поимке других топ-руководителей биржи.

В марте этого года власти США заблокировали работу Garantex, изъяв ее домены и конфисковав серверы, на которых она работала. Кроме того, власти заморозили более $26 млн на счетах биржи. В тот же день Garantex сообщила о блокировке своих кошельков эмитентом стейблкойна USDT компанией Tether на сумму 2,5 млрд руб. С тех пор площадка не работает.

По информации американских властей, Garantex с 2019 по 2025 год контролировали гражданин Литвы Алексей Бесчоков, проживающий в России, и гражданин России Александр Мира Серда, живущий в ОАЭ. Их обвиняют в сговоре с целью отмывания денег, а Алексея Бесчокова — в том числе в нарушении санкционных законов США и управлении незарегистрированным платежным сервисом.

В феврале ЕС включил Garantex в 16-й пакет санкций против России. Минфин США ввел санкции против криптобиржи в 2022 году.

Кирилл Сарханянц