Половина российской молодежи готова брать ответственность за экологическую обстановку в стране

Большинство молодых россиян (84%) интересуются экологической ситуацией в своей стране, регионе или населенном пункте. К таким выводам пришли эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ходе исследования, которое проводилось в 77 регионах среди респондентов в возрасте от 18 до 35 лет.

Авторы исследования, в частности, интересовались, откуда у молодежи в принципе возникает интерес к экологии. 65% говорили о проблеме вывоза, складирования и утилизации мусора, 64% — о загрязнении лесов, водоемов и прибрежных территорий, 60% ссылались на заботу о собственном здоровье.

Личную ответственность за экологическую обстановку в стране чувствуют 49% респондентов. На уровне региона зависимость между собственными действиями и экологической ситуацией прослеживает уже 60% опрошенных. Максимальный показатель ответственности (ее ощущает 76% респондентов) — на уровне населенного пункта.

Свой вклад в улучшение экологической ситуации молодежь вносит, в первую очередь используя энергосберегающие лампочки (так ответили 66% опрошенных), экономя воду, электричество и газ (55%). Наименее популярными мерами оказалось совместное использование вещей (шеринг транспортных средств, аренда одежды — 12%), участие в мероприятиях по озеленению территорий и субботниках (12%) и пожертвования в экологические НКО (4%).

«Больше всего распространены экологические практики, которые одновременно просты и позволяют сэкономить. Покупать энергосберегающие лампочки и экономить электричество и воду несложно. Разделять мусор, если рядом нет специальных баков и надо ездить в экоцентр, или искать товары в биоразлагаемой упаковке — требует определенных усилий,— объясняет результаты опроса эксперт ВЦИОМ-консалтинга Алексей Алмаматов.— Поэтому внедрение экологических практик в поведение потребителей должно опираться, с одной стороны, на развитие общедоступной инфраструктуры, а с другой — на экономические стимулы для граждан».

Полина Ячменникова