От Москвы до 19 окраин

Московская городская избирательная комиссия (МГИК) на заседании 14 августа утвердила особенности видеонаблюдения на экстерриториальных участках, созданных для того, чтобы гости столицы могли проголосовать на выборах глав своих регионов. Для Москвы это первый опыт организации волеизъявления на выборах в других субъектах РФ. Также впервые участки откроются не в школах, а в торговых центрах и метро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как напомнила председатель МГИК Ольга Кириллова, собственных избирательных кампаний Москва в этом году не проводит, а лишь предоставляет коллегам из других регионов свою технику и программное обеспечение. Это первый опыт участия столицы в региональных выборах: ранее экстерриториальные участки создавались только в рамках президентской кампании. Главное достижение Москвы, отметила госпожа Кириллова,— это создание электронного списка избирателей, благодаря которому горожане получили возможность голосовать без привязки к конкретному участку. Теперь же все преимущества такого волеизъявления смогут прочувствовать и гости столицы, где к сентябрьскому единому дню голосования будет создано 14 экстерриториальных участков. Осталось лишь донести до приезжих информацию о новых возможностях, чтобы они могли своевременно позаботиться о попадании в списки избирателей на таких участках, добавила госпожа Кириллова.

Проголосовать в Москве смогут жители 19 регионов, где проходят прямые выборы губернаторов: Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской и Тамбовской областей, Еврейской автономной области, Камчатского, Краснодарского и Пермского краев, Республики Коми, Чувашской Республики, а также Севастополя.

Подать заявление о голосовании на экстерриториальном участке можно через «Госуслуги», прием заявлений уже открыт и будет продолжаться до 8 сентября, напомнил секретарь комиссии Владимир Попов. Для этого нужно иметь подтвержденный аккаунт на сервисе. После этого остается выбрать удобный участок для голосования, хотя отдать свой голос потом можно будет на любом. На экстерриториальных участках, как и на московских выборах, будут применяться комплексы для электронного голосования, которые сканируют паспорт избирателя и выдают ему электронный бюллетень.

Зампред МГИК Дмитрий Реут отметил, что впервые участки будут размещены не в школах, а в 12 торговых центрах. Также по одному участку откроется в гостиничном комплексе «Измайлово» и на выходе из станции метро «Курская». Время голосования совпадает с московским Днем города, поэтому гостям столицы будет приятно совместить электоральные процедуры с праздничными мероприятиями, полагают в комиссии.

Ольга Кириллова напомнила, что видеонаблюдение стало стандартной практикой на московских выборах и обеспечивает прозрачность избирательного процесса. Оно также позволит гарантировать безопасность голосования, надеется она. Согласно принятому решению МГИК, каждый участок будет оборудован не менее чем двумя камерами, обеспечивающими непрерывную звуко- и видеозапись с 8:00 12 сентября и до 23:00 14 сентября, включая ночное время. После установки записывающего оборудования и до завершения работы участков запрещено перемещать камеры, изменять их фокусное расстояние, перемещать из зон видимости оборудование комиссии. Доступ к трансляции будет обеспечен всем заинтересованным участникам выборов, обещают в Мосгоризбиркоме.

Кроме того, за выборами будет организовано полноценное наблюдение, рассказал “Ъ” член Общественной палаты Москвы Александр Асафов. Он напомнил, что по закону наблюдать на экстерриториальных участках могут представители тех субъектов, где проходят выборы, поэтому корпус наблюдателей будет сформирован при участии общественных палат регионов, а в Москве им готовы помочь с подготовкой и обучением.

Анастасия Корня