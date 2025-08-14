Авиагородок на взлете

Крупный пермский застройщик — группа «Развитие» займется освоением 1,64 га земли в районе улиц Карпинского, Рязанской и Самолетной. Структура холдинга уже заключила договор комплексного развития территории с региональным минимущества. Компания построит вдоль ул. Карпинского комплекс высотой 7–10 этажей, жилой площадью 25,2 тыс. кв. м. Кроме того, группа возведет там помещения для учреждения доп­образования, общественный центр и спортобъект, займется развитием транспортной сферы. Эксперты отмечают, что, несмотря на близость к гаражам и железной дороге, площадка — «рабочий вариант» для освоения. Собеседники считают, что после реконструкции ул. Карпинского район станет еще более привлекательным для жилой застройки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: материалы комиссии ПЗЗ Фото: материалы комиссии ПЗЗ

Строительная группа «Развитие» заключила с краевым минимущества договор комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Авиагородок. Об этом «Ъ-Прикамье» стало известно на заседании комиссии по землепользованию 14 августа. Представитель минимущества на заседании пояснила, что компания группы ООО «СЗ „Интер-Инвест-Строй“» обратилась в комиссию с заявлением установить границы зоны КРТ, ограниченной улицами Карпинского, Рязанской и Самолетной в Индустриальном районе Перми. «В соответствии с заключенным договором КРТ на земельном участке запланировано строительство многоквартирных домов. Также планируются объекты дошкольного образования, коммунального обслуживания и стоянки»,— сообщила докладчик. Члены комиссии одобрили предложение заявителя.

По данным «Ъ-Прикамье», речь идет о двух участках в указанной локации суммарной площадью 1,64 га. Земля окружена гаражами и жилыми домами по ул. Карпинского, 99г, 101 и 103. Рядом проходит железная дорога. К слову, дом Balance (ул. Карпинского, 99г) тоже был построен «Развитием» и введен в эксплуатацию в конце 2023 года.

Согласно материалам к заседанию комиссии, минимущества и строительная группа заключили договор КРТ в конце июля. На территории под реновацию компания возведет 25,2 тыс. кв. м жилья и 2,1 тыс. кв. м нежилых помещений. Комплекс из трех домов на 486 квартир будет иметь высоту 7–10 этажей. По договору застройщик обязан возвести помещение для учреждения дополнительного образования (не более 700 кв. м) и помещение общественного центра (не менее 70 кв. м). Кроме того, компания построит плоскостное спортивное сооружение, передаст три квартиры для детей-сирот, займется развитием транспортной инфраструктуры и благоустройством территории.

В компании «Развитие» прокомментировать новый проект КРТ к моменту публикации не успели.

СГ «Развитие» с 2011 года работает в роли заказчика, девелопера проекта и застройщика, специализируется на возведении жилой и коммерческой недвижимости. Как указано на сайте компании, за время существования группа возвела более 50 домов. «Развитие» также производит стройматериалы и поставляет их предприятиям отрасли. Сейчас компания уже ведет проект комплексного развития территории в Дзержинском районе Перми. На 1,3 га по ул. Плеханова группа возведет около 29 тыс. кв. м жилья, подземную стоянку и детский сад.

Отметим, что в микрорайоне Авиа­городок региональное минимущества готовится объявить торги на право комплексного развития. Площадка в этом микрорайоне (в границах улиц Карпинского, Камышловской, Сусанина, Чердынской и Свиязева) и территория на ул. Чайковского входят в один проект реновации и вскоре будут выставлены на торги.

Гендиректор «Пермглавснаба» Владимир Занин подчеркнул, что участок «Развития» на ул. Карпинского находится на окраине Индустриального района, соседствует с гаражами и железной дорогой, однако эта локация — «рабочий вариант» для освоения. Положительно оценил собеседник и транспортную доступность участка, напомнив о реконструкции ул. Карпинского. Планируемый объем жилой застройки в 25,2 тыс. кв. м господин Занин назвал «серьезным». «Положение на строительном рынке будет зависеть от ситуации с льготной ипотекой и ключевой ставкой ЦБ. Поэтому застройщикам надо работать над перспективными объектами. И когда рынок „развернется“, необходимо быть готовыми к продаже жилья в новых комплексах. Наверно, на это „Развитие“ и рассчитывает»,— рассуж­дает Владимир Занин.

По словам гендиректора АН «Рес­пект» Алексея Ананьева, жилье в Индустриальном районе сейчас пользуется повышенным спросом, а у жителей района наблюдается повышенная платежеспособность. Руководитель «Респекта» связывает это с наличием в территории промузла и действующих предприятий. Как только завершится реконструкция ул. Карпинского и по ней начнется полноценное движение транспорта, привлекательность Индустриального района вырастет еще больше. «Улица Карпинского становится очень важным центром притяжения для строительства жилья, и это правильно. Думаю, что участки вдоль ул. Карпинского будут активно застраиваться. Со временем вдоль этой улицы появится много современных домов с хорошей инфраструктурой. Существующие там промбазы и гаражи изжили себя и постепенно „покинут“ эти места»,— высказался господин Ананьев. Также он добавил, что в связи с массовым возведением жилья в этой локации району не хватает новой школы.

Евгения Ахмедова