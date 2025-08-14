На Ставрополье новыми правилами сертификации довольны 70% агроэкспортеров

Экспорт агропромышленной продукции Ставропольского края снизился всего на 5-7% в условиях санкций, при этом отгрузка зерна и комбикормов сохраняется в прошлогодних объемах. Об этом заявила руководитель дополнительного офиса краевой ТПП в Минеральных Водах Татьяна Пилипенко на круглом столе «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов», организованном «Ъ-Кавказ».

По словам госпожи Пилипенко, несмотря на санкции, введение новых пошлин и низкую закупочную стоимость, агропредприятия Ставрополья осваивают новые направления сбыта.

«Мы меняемся, в условиях жесткой конкуренции находим новые решения»,— подчеркнула представитель Торгово-промышленной палаты. Татьяна Пилипенко уточнила, что 70% агропредприятий-экспортеров, которые оформляют документы через ТПП, положительно оценивают новую программу выдачи сертификатов страны происхождения товаров.

«У нас есть компании, у которых в сертификате по 100-150 позиций, — уточнила госпожа Пилипенко. — Электронная платформа 'Мой экспорт' позволяет специалистам оперативно вносить большое количество наименований, что было бы проблематично при ручном заполнении».

Эксперт также отметила, что если не удается оформить товар в Ставропольском крае, то это можно сделать в онлайн-режиме — ТПП Краснодарского края, Ростовской области или др. региона.

Валентина Любашенко