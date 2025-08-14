Обстоятельства от противного

Арбитражный суд Пермского края пересмотрел свое решение от 2009 года, которым признал незаконным отказ Рос­имущества в приватизации объектов инфраструктуры пермского порта. При повторном рассмотрении арбитраж проверил доводы прокуратуры, что процесс 14-летней давности был частью схемы установления контроля над объектом иностранными инвесторами. В результате процесса главный актив порта (площадка в центре Перми) сначала оказался под контролем ОАО «Порт Пермь», а затем в собственности третьих лиц. Эксперты отмечают, что при оспаривании вновь встанет вопрос исковой давности, но ссылки на это вряд ли помогут ответчикам.



С заявлением о пересмотре судебного акта от 22 июня 2009 года прокуратура обратилась в июле 2023 года. Надзорный орган оспаривал решение, которым по иску ОАО «Порт Пермь» было признано недействительным решение регионального тер­управления Росимущества об отказе включить в состав приватизируемого имущества ряд объектов порта. Имущество расположено в центре Перми на Решетниковском спуске, 1. Тогда Арбитражный суд Пермского края подтвердил, что ОАО «Порт Пермь» имеет право преимущественного выкупа этих активов. В спорное имущество входят больше 30 земельных участков и находящиеся на них объекты недвижимости.

АО «Порт Пермь» (реорганизовано из одноименного ОАО) занимается добычей и реализацией нерудно-строительных материалов, а также грузовыми перевозками. Производственная деятельность общества сосредоточена в терминале в микрорайоне Заостровка. По итогам 2024 года АО указало доход свыше 499,8 млн руб., чистая прибыль общества составила чуть больше 20,3 млн руб. До 2007 года активом владели структуры Владимира Плотникова. Затем контроль над портом получили компании, связанные с американским миллиардером Марком Ричем, а позже акции были распределены между несколькими компаниями и физлицами. В 2022 году решением суда 79,6% были истребованы в пользу государства, а в прошлом году постановлением правительства РФ АО «Порт Пермь» было включено в план приватизации.

В заявлении о пересмотре решения по новым обстоятельствам прокуратура указала, что процесс 2009 года был частью схемы иностранных инвесторов по установлению контроля над стратегическим предприятием. По мнению надзорного органа, в итоге контроль над портом получил гражданин Велико­британии лорд Чарльз Батлер, который сейчас в розыске по обвинению в хищении активов предприятия. При этом часть имущества порта в результате цепочки сделок, в том числе и земельные участки общей площадью 12,5 га, были переданы третьим лицам. По мнению прокуратуры, на момент рассмотрения дела 15 лет назад эти факты не были известны арбитражу, поскольку были установлены гораздо более поздними судебными актами. Первая и апелляционная инстанции в удовлетворении требований отказали, отметив, что контроль был установлен только в 2010 году, то есть после вынесения спорного решения. В итоге кассация вернула дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края, указав, что это не означает, что действия по установлению контроля над портом не совершались ранее. Решение устояло и в Верховном суде.

Знакомый с ситуацией источник утверждает, что к моменту обращения прокуратуры о пересмотре дела основные его материалы были уничтожены, поскольку срок их хранения в архиве суда составляет 10 лет. Тогда на помощь заявителю якобы пришли сотрудники МВД, которые в ходе расследования уголовного дела о хищении в отношении господина Батлера и Марека Кинцла откопировали материалы дела арбитражного. При этом собеседник «Ъ-Прикамье» отмечает, что даже после вступления в законную силу новое решение не означает, что спорное имущество вернется в ОАО «Порт Пермь». Оно лишь позволяет возобновить процессы по оспариванию сделок с этими активами, которые заключало сначала Росимущество, а затем «Порт Пермь» и другие лица.

В 2022 году прокуратура Пермского края обратилась с заявлением к Росимуществу, а также ряду юрлиц: ООО «Порт Пермь», одно­именному АО, ООО «Диджитал Порт», ООО «Порт Сити», ООО «Инвестгрупп», а также чешской компании «Далтамен, СЕ». Надзорный орган оспаривал договор купли-продажи этих же активов, который заключили ОАО «Порт Пермь» и Росимущество. Также истец просил истребовать это имущество из владения остальных ответчиков. Первая инстанция в позапрошлом году в удовлетворении требований отказала. Как было отмечено в решении, иск прокуратуры фактически направлен на пересмотр судебного акта от 2009 года, отдельно в качестве отказа от требований было указано о пропуске трехлетнего срока давности. По мнению суда, он истек еще в 2013 году.

На решение об отказе в признании сделки недействительной была подана жалоба в апелляционный суд, который стал рассматривать дело по правилам первой инстанции. К процессу была привлечена ФАС, которая поддерживает позицию прокуратуры. 11 сентября 2023 года апелляция приостановила рассмотрение дела до разрешения спора относительно оспаривания решения от 2009 года.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит отмечает, что в 2023 году арбитраж отказал прокуратуре в оспаривании сделки купли-продажи между Рос­имуществом и ОАО «Порт Пермь» по двум причинам: признание законности приватизации порта по теперь уже отмененному решению от 2009 года и пропуск исковой давности. «Действительно, решение отменено по вновь открывшимся обстоятельствам, но на вывод о пропуске исковой давности по первому спору оно никак не влияет»,— полагает экс­перт. По его мнению, решение об отмене судебного акта 15-летней давности незаконно в связи с истечением срока давности.

По оценкам управляющего партнера адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Дмитрия Казакова, требования прокуратуры вернуть либо передать имущество государству удовлетворяются безальтернативно. «Единственный вариант для ответчиков избежать проигрыша — попытаться заключить мировое соглашение, но и его условия будут равносильны „капитуляции“. Никакие ссылки на исковую давность, в том числе преюдициально установленную, не будут приняты во внимание. После принятия постановления Конституционного суда РФ о неприменении исковой давности по антикоррупционным искам этот институт (исковая давность) по требованиям прокуратуры не работает в принципе»,— убеж­ден господин Казаков.

Дмитрий Астахов