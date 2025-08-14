Кремль не торгуется

Арбитражный суд Москвы согласился с ФАС России в решении о том, что нижегородские власти без конкуренции выбрали подрядчика по укреплению склона Нижегородского кремля стоимостью 331 млн руб. Назначив единственным поставщиком подконтрольное госпредприятие ДиРОН, управление делами правительства Нижегородской области ссылалось на срочность проведения контраварийных мероприятий. Однако суд вслед за антимонопольной службой никакой срочности в госзакупке не усмотрел. Режим «повышенной готовности» в отношении участка кремлевского склона мэр Нижнего Новгорода ввел еще в 2020 году, поэтому времени провести торги было достаточно, указал суд. Сотрудникам госоргана грозит штраф за нарушение закона о контрактной системе, отмечают эксперты. Управделами намерено обжаловать решение в апелляции.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Опубликовано решение арбитражного суда Москвы по спору о крупной закупке управления делами правительства Нижегородской области. В 2024 году орган власти заключил контракт полного цикла на реконструкцию противооползневых сооружений вдоль Кремлевского бульвара на участке между Коромысловой и Тайницкой башнями Нижегородского кремля. Стоимость инженерных изысканий, проектных и строительно-монтажных работ была оценена в 331 млн руб. Без проведения торгов единственным подрядчиком по укреплению склона в кремле было назначено областное госпредприятие «Достройка и реконструкция объектов недвижимости» (ДиРОН).

Этот способ выбора поставщика в ФАС России обжаловал активист и основатель телеграм-канала «Закупочная практика» Александр Кулаков. Проведя внеплановую проверку, комиссия антимонопольной службы решила, что действия управделами были неправомерны и достаточных оснований для внеконкурентной процедуры не было.

Решение ФАС о нарушении норм 44-фз госзаказчик обжаловал в суде.

Управделами областного правительства пыталось доказать, что закупка была срочной, и администрация Нижнего Новгорода своим постановлением рекомендовала госоргану организовать противооползневые работы для предупреждения чрезвычайной ситуации из-за разрушения склона на участке Кремлевского бульвара между башнями.

Однако суд указал на то, что глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев ввел режим повышенной готовности по этому участку еще 29 июля 2020 года в связи с «обрушением подпорной стенки смотровой площадки Чкаловской лестницы» и аварийным состоянием склонов кремля, следует из постановления администрации.

Судья Евгения Ваганова отметила, что с даты введения режима повышенной готовности до заключения госконтракта прошло более четырех лет. Четыре месяца прошло с момента проведения совещания по вопросу укрепления склона и благоустройства территории Нижегородского кремля. Кроме того, подрядчику ДиРОН по допсоглашению продлили срок работ еще на полгода — до июня 2025 года, в результате общий срок выполнения работ составил почти десять месяцев.

Исходя из этого, суд сделал вывод, что у госзаказчика было достаточно времени, чтобы провести конкурентные торги и никакой срочной ситуации с ликвидацией ЧС не было. А управделами при обращении в нижегородский минфин не обосновало невозможность проведения конкурентной процедуры, лишь перечислив принятые протоколы и постановления.

«Судом рассмотрены все доводы заявителя и отклонены как необоснованные», — отмечено в решении, оставившим в силе выводы ФАС России о неправомерности закупки с единственным поставщиком.

В управделами нижегородского правительства сообщили, что выбор поставщика проводился с учетом развития на территории оползневых процессов и потенциальной опасности для жизни и здоровья граждан. «Решение арбитражного суда будет обжаловано в суде высшей инстанции», — добавили в управлении, полагая, что закон ими нарушен не был.

Заявитель Александр Кулаков отметил, что назначение единственного поставщика одобрялось протоколом координационного штаба под председательством губернатора. По его мнению, если судебное решение вступит в силу, то прокуратура может поставить вопрос о ничтожности сделки и возвращении в бюджет полученных денег по контракту. Управляющий партнер юрфирмы «Войнов, Маслов и партнеры» Александр Маслов согласился, что нарушения 44-фз могут быть основанием для признания сделки недействительной. Однако учитывая, что контракт был исполнен и работы проведены, вряд ли надзор пойдет на такие суровые меры.

Скорее должностных лиц госзаказчика привлекут к административной ответственности — им могут грозить штрафы в размере 30–50 тыс. руб., заключил юрист.

Иван Сергеев