В Ельцин-центре открылась выставка частных коллекций современного искусства

В арт-галерее Ельцин-центра открылась выставка произведений из частных коллекций «Искусство собирать искусство».

В зале — восемь частных коллекций, объединивших более ста работ. Среди авторов произведений: Миша Брусиловский, Виталий Волович, Сергей Лаушкин, Михаил Сажаев, Анна и Виталий Черепановы, Александр Баженов, Екатерина Поединщикова.

Как пояснили в Ельцин-центре, организаторам выставки было важно показать разные подходы к коллекционированию и больше говорить о коллекционерах, которые существуют здесь и сейчас; о художниках, которые живут вместе с нами.

Для большинства коллекционеров мероприятие в Ельцин-центре стало первым публичным показом. Свои коллекции представили Алек Девятаев, Ирина Кудрявцева, Александр Елсаков и Маша Рыба, Павел Неганов, Виктор Новичков, Саша Салтанова, Анна Филосян и Дмитрий Косолапов, «Акцион Кости».

«Для меня коллекционирование является поддержкой своих друзей, своих коллег, своих соратников, своих единомышленников»,— рассказала искусствовед Ирина Кудрявцева. «Когда начинаешь погружаться в сферу искусства, сферу культуры, то понимаешь, насколько классные, гениальные художники рядом с нами живут, сразу хочется приобрести что-то к себе домой из их произведений, чтобы постоянно жить рядом с этим, соприкасаться. Новое искусство, особенно выбранное тобой, сделанное специально для тебя — это окно в другой мир, в другое измерение»,— добавила автор telegram-канала о культурных событиях «Екатарсис» Анна Филосян.

Во время выставки в арт-галерее будут проходить встречи с коллекционерами. Они поделятся личным взглядом на свое собрание, стратегиями коллекционирования и планами по созданию «идеальной» коллекции.

Выставка будет работать до 26 октября.

София Паникова