В Черноземье 15 августа будет облачно, от +11°С до +25°С

В пятницу, 15 августа, в большинстве регионов Черноземья прогнозируется облачная погода, местами дожди. Температура будет варьироваться от +11°С до +25°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде в течение суток прогнозируется ясная погода. Ночью температура составит до +12°C. Днем — до +23°C.

В Воронеже в течение суток ожидается переменная облачность. Ночью — до +12°C. Днем — до +24°C.

В Курске в течение суток синоптики обещают облачность с прояснениями. Ночью — до +12°C. Днем — до +23°C.

В Липецке ночью будет малооблачно, до +11°C. Днем ожидается облачность с прояснениями, до +25°C.

В Орле ночью прогнозируется облачность, до +12°C. Днем будет переменная облачность, до +24°C.

В Тамбове ночью ожидаются переменная облачность и небольшой дождь, до +11°C. Днем тоже будет облачно, до +24°C.

Егор Якимов