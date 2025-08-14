«Т-Инвестиции» запустили «Ролики» — первую платформу коротких видео об инвестициях, где эксперты-блогеры и эмитенты смогут продвигать свои бренды, а инвесторы — учиться, находить полезные идеи и покупать активы сразу из видео. «Ролики» представляют собой вертикальные видео до 90 секунд. При просмотре ролика можно в один клик перейти к покупке актива или добавить его в избранное. Механизмы ранжирования поднимают в ленте авторов с устойчиво высокой доходностью от инвестиций и большой аудиторией в «Пульсе». Платформа также оснащена алгоритмами персонализации, которые учитывают портфель и торговое поведение пользователя в «Т-Инвестициях» и его действия с контентом.

Hyundai подала в Роспатент шесть заявок на регистрацию товарных знаков, сообщили в Федеральной службе по интеллектуальной собственности. К ним относятся автомобили, запчасти, навигационные услуги и прочее. Южнокорейский бренд ушел из России в 2022 году.

МТС Web Services запускает технологическую платформу полного цикла производства ПО на базе искусственного интеллекта — MWS DevRails, рассказал гендиректор компании Павел Воронин. По его словам, платформа предназначена для крупного и среднего бизнеса. Внутри интегрированные между собой инструменты, с помощью которых можно управлять жизненным циклом продукта и контролировать все этапы создания ПО. А встроенные ролевые ИИ-агенты позволят сэкономить до 40% рабочего времени специалистов.