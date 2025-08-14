Топливо попросили остаться

На фоне резкого роста оптовых цен на бензин из-за аварий на НПЗ правительство решило продлить запрет на экспорт топлива. Полное эмбарго, в том числе для крупных производителей, будет сохранено и в сентябре, а в октябре запрет может ограничиться трейдерами, нефтебазами и небольшими заводами. По данным “Ъ”, ремонт некоторых НПЗ может занять от месяца до полугода, и дополнительных ресурсов для увеличения предложения топлива нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Вице-премьер Александр Новак поддержал предложение Минэнерго о продлении на сентябрь запрета на экспорт бензина, который будет действовать в том числе для производителей. Об этом сообщило правительство по итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, которое провел вице-премьер 14 августа. Для трейдеров, нефтебаз и производителей, выпускающих менее 1 млн тонн бензина в год, запрет может быть продлен и на октябрь, следует из сообщения правительства.

Запрет, отметили в правительстве, продлевается для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке в период высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных работ.

Александр Новак также поручил Минэнерго, ФАС совместно с Петербургской биржей проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на оптовом рынке.

В конце июля на фоне растущих биржевых цен правительство ввело запрет на экспорт бензина до 31 августа для производителей, выпускающих более 1 млн тонн бензинов в год. Ранее ограничения касались трейдеров, нефтебаз и компаний с меньшей производственной мощностью.

Но в начале августа, несмотря на введенные ограничения, оптовые цены на бензин ускорили рост из-за аварий на НПЗ. К 12 августа АИ-95 на Петербургской бирже по территориальному индексу европейской части России подорожал до рекордных 80,51 тыс. руб. за тонну, АИ-92 — 70,48 тыс. руб. за тонну. Стоимость АИ-92 почти приблизилась к рекорду сентября 2023 года, когда котировки достигли 70,52 тыс. руб. за тонну.

Источник “Ъ” в отрасли говорит, что аварии вывели из строя существенную часть переработки, и восстановление может занять от месяца до полугода в зависимости от НПЗ.

По его словам, все доступные мощности уже задействованы, а дополнительных ресурсов для наращивания производства нет.

13 августа оптовые цены на бензин пошли на спад. В тот же день Минэнерго сообщило о работе по стабилизации цен за счет формирования дополнительного предложения. 14 августа стоимость АИ-92 на Петербургской бирже снизилась на 0,15%, до 69,96 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — на 0,13%, до 78,09 тыс. руб. за тонну.

Вице-президент Российского топливного союза Ринат Фаттахов говорит, что любые меры на рынке товарных поставок, включая запрет экспорта, имеют отложенный эффект из-за специфики отрасли. По его словам, продление ограничений на сентябрь не оказывает немедленного влияния на котировки, но повышает предсказуемость рынка и облегчает планирование закупок, что в текущих условиях является положительным фактором.

Старший аналитик БКС Кирилл Бахтин отмечает, что временный запрет экспорта остается действенной мерой, хотя сейчас его эффективность снижена.

По его словам, в отличие от 2024 года дефицит предложения этим летом пришелся на период высокого потребления, а выпуск топлива ограничен не только плановыми ремонтами на Омском, Куйбышевском и Новокуйбышевском НПЗ, но и внеплановыми простоями.

Управляющий партнер трейдера «Пролеум» Максим Дьяченко указывает, что после введения запрета предложения на рынке не стало больше. Но, добавляет он, без эмбарго ситуация была бы еще сложнее, поскольку в сезон высокого спроса внеплановые остановки НПЗ создают серьезные вызовы для участников рынка. При условии, что новые мощности не будут выводиться из строя, до конца сентября рынок сможет стабилизироваться, считает господин Дьяченко.

По оценке Кирилла Бахтина, решение о продлении запрета на экспорт бензина для крупных производителей на октябрь будет зависеть от ценовой динамики в первой половине сентября. Логичным он считает продление ограничений в случае, если средняя оптовая цена бензина в августе лишь незначительно превысит июльскую. Предполагаемой желаемой целью властей аналитик называет уровень самого начала июня. АИ-92 на Петербургской бирже 2 июня стоил 57,31 тыс. руб., АИ-95 — 60,98 тыс. руб. за тонну.

На фоне обострившейся ситуации на топливном рынке правительство планирует расширить для нефтекомпаний возможности получения демпферных выплат. Госдума после начала осенней сессии в сентябре рассмотрит предложения правительства о корректировке параметров топливного демпфера, сообщил 14 августа заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Как сообщали источники “Ъ”, диапазон может вырасти на 5 процентных пунктов, до 15% для бензина и 25% для дизельного топлива. По словам собеседников “Ъ” в отрасли, власти могут утвердить повышение порога отклонения оптовых цен на топливо с 1 августа, чтобы нефтекомпании не лишились субсидий за этот месяц. По данным Минфина, за первую половину 2025 года нефтекомпании в рамках механизма получили 544,7 млрд руб.

Ольга Семеновых