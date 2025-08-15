Платежный баланс — не в пользу рубля

По оценке Банка России, в июне 2025 года положительное сальдо внешней торговли товарами составило $9,3 млрд против $11,8 млрд год назад. С начала года оно составило $47,9 млрд против $59,1 млрд за аналогичный период 2024-го. Профицит текущего счета платежного баланса за первое полугодие 2025 года сократился до $23,3 млрд против $37,4 млрд годом ранее (см. график).

Сырьевой индекс Центра ценовых индексов (ЦЦИ) (характеризует динамику цен на основные экспортные товары РФ) в апреле—мае 2025 года держался у отметки 60 пунктов. Это на 13,8% ниже начала года и на 9,5% — конца первого квартала. В апреле наблюдалось особо заметное ухудшение показателя, когда США повысили пошлины на китайский импорт до 145%, а Китай ответил ставками в 125% на американские товары.

На этом фоне рубль в мае укрепился до 79 руб./$ (на 3% к апрелю), хотя историческая корреляция с индексом ЦЦИ предполагала бы курс выше 110 руб./$. По мнению аналитиков ЦМАКП, отклонение фактического курса от фундаментального связано в том числе с эффектом «спирали Кудрина» (бывший министр финансов): низкий импорт укрепляет рубль, а крепкий рубль потом сдерживает импорт. Дополнительными факторами стали валютные продажи ЦБ на рынке и перераспределение корпоративного спроса в пользу рублевых активов в условиях высокой ключевой ставки.

В ЦМАКП отмечают, что с 2022 года волатильность рубля выше, чем у сопоставимых стран-экспортеров (Бразилия, ЮАР), из-за задержек репатриации экспортной выручки, санкций против инфраструктуры валютного рынка и снижения его ликвидности. Внешняя торговля, отмечают аналитики, остается заложником сырьевой конъюнктуры. В 2014–2019 годах годовой экспорт составлял в среднем $380–400 млрд, снизившись в 2020-м до $330 млрд. Ценовой всплеск 2022-го поднял показатель до $590 млрд, но доля несырьевых товаров за 2020–2024 годы не выросла. Импорт после санкционного провала середины 2010-х ($230–240 млрд в год) восстановился до $280–290 млрд за счет как потребительских, так и инвестиционных товаров.

Базовый сценарий ЦМАКП — постепенное ослабление рубля примерно к 100 руб./$ во втором полугодии 2025 года по мере нормализации импорта и сокращения чистых продаж валюты. Аналитики центра считают, что, если ценовая конъюнктура не изменится, а импорт ускорится, рубль будет подстраиваться под менее благоприятные условия торговли.

Артем Чугунов