В Ульяновске проезд в электротранспорте будет бесплатным для ряда категорий детей

Глава Ульяновска Александр Болдакин поддержал инициативу спикера гордумы Ильи Ножечкина о введении с начала нового учебного года бесплатного проезда в трамваях и троллейбусах для детей из малоимущих семей, детей, находящихся в социально-опасном положении и детей-инвалидов. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Со своей инициативой спикер гордумы выступил в понедельник на заседании еженедельного штаба по развитию города. Как пояснил «Ъ-Волга» глава управления информационной политики мэрии Ульяновска Андрей Шафиров, в четверг мэр Ульяновска дал конкретные поручения: управлению по делам семьи — проанализировать количество потенциальных участников льготных категорий и МУП «Ульяновскэлектротранс» — подготовить необходимые документы и информацию о выпадающих доходах. Господин Шафиров заметил, что пока решение о бесплатном проезде принимается только по трамваям и троллейбусам, поскольку «Ульяновскэлектротранс» — муниципальное предприятие, «где такие вопросы легче решить». Введение же бесплатного проезда на автобусных маршрутах, где 80% перевозок выполняют частные перевозчики, «пока не обсуждается», добавил глава управления.

В мэрии отмечают, что бесплатный проезд в городском электротранспорте уже доступен детям участников СВО.