Суд в Уфе обязал компанию разработать план по снижению выбросов в атмосферу

Советский районный суд Уфы обязал ООО «Евразия-Сиан» разработать план мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух во время неблагоприятных метеорологических условий (НМУ). С соответствующим иском обратилось министерство природопользования и экологии Башкирии.

По словам начальника отдела правового обеспечения ведомства Нила Гафарова, планы мероприятий при НМУ — ключевой инструмент для предотвращения экстремального загрязнения воздуха в периоды, когда вредные вещества накапливаются в атмосфере.

Периоды неблагоприятных метеорологических условий характеризуются слабым ветром, туманом, инверсией температуры. Это приводит к резкому ухудшению качества воздуха.

ООО «Евразия-Сиан», по данным открытых источников, зарегистрировано в марте 2002 года в Уфе. Компания занимается лесозаготовкой. Владельцем выступает Альберт Мухамедьяров. В 2024 году при выручке 1,4 млрд руб. чистая прибыль составила 2,4 млн руб.

Майя Иванова