Песков о расписании Путина в день встречи с Трампом: «и дольше века длится день»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в день переговоров с американским лидером Дональдом Трампом Владимир Путин также планирует провести региональную работу. Из-за большой разницы в часовом поясе рабочий день президента будет длиться как два.

«Всегда президент использует такие дальние поездки в направлении Востока, чтобы разные регионы посетить, совместить региональную работу с международной. <…> И дольше века длится день»,— сказал он в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Переговоры Владимира Путина с Дональдом Трампом пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Как сообщал Кремль, центральной темой встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Американский президент говорил, что надеется добиться прекращения огня на Украине.