Обороты снижаются по-крупному

Совокупная чистая прибыль лизинговых компаний в первой половине 2025 года сократилась в два раза по сравнению с первой половиной 2024-го. Снижение в основном затронуло крупных игроков, тогда как небольшие компании чаще показывали рост. Эксперты связывают это с разницей в структуре портфелей, гибкостью в управлении, зависимостью от заемного финансирования и спецификой клиентской базы. Они считают, что в ближайшей перспективе сокращение прибыли может продолжиться, хотя и в меньшем объеме, кроме того, стоит ждать роста числа сделок слияния и поглощения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно отчетности по РСБУ более трех десятков лизинговых компаний, совокупная чистая прибыль в первом полугодии 2025 года составила 11,7 млрд руб. Этот результат оказался в два раза ниже, чем в первой половине 2024 года. Исходя из данных «Эксперт РА», на эти компании приходилось более 60% чистых инвестиций в лизинг по итогам 2024 года. При этом снижение чистой прибыли, за редким исключением, демонстрировали крупные компании. Вместе с тем небольшие участники рынка, как правило, показывали рост прибыли, хотя прибыль у них существенно ниже, чем у крупнейших.

Эксперты связывают снижение финансовых показателей с высокой стоимостью привлеченных средств.

«Основным фактором снижения прибыли является рост стоимости фондирования, который не в полной мере или недостаточно оперативно может быть перенесен на лизингополучателей»,— поясняет директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев. Так, в первом полугодии 2024 года ключевая ставка оставалась на уровне 16%, тогда как в течение пяти месяцев 2025 года составляла 21% (в июне была снижена до 20%).

Более того, крупные лизинговые компании, как правило, активнее используют заемные средства, что существенно повышает их расходы на обслуживание долга и снижает чистые доходы относительно небольших игроков, отмечает господин Перфильев. По словам первого заместителя гендиректора компании «Балтийский лизинг» Антона Сапожкова, «высокая ключевая ставка влияет как на замедление новых продаж, так и на доходность уже сформированных лизинговых портфелей, увеличив стоимость финансирования для клиентов и снизив привлекательность долгосрочных контрактов». При этом некрупные лизинговые компании легче идут на повышение ставок по действующим договорам лизинга, указывает он.

В таких условиях падает платежная дисциплина клиентов, что приводит к формированию более высоких резервов под ожидаемые и фактические потери, указывают участники рынка. При этом, по словам первого заместителя гендиректора «Европлана» Ильи Ноготкова, крупные лизинговые компании отличаются консервативным резервированием и регулярным независимым аудитом. «У небольших компаний могут быть не столь строгие правила начисления резервов на сформированные проблемные активы»,— отмечает Антон Сапожков. «Некоторые компании формируют резервы под будущие потери, поскольку сток накапливается и снижается в стоимости, в то время как другая часть компаний это перекладывает в будущие периоды, предоставляя рассрочки либо длительные реструктуризации»,— отмечает управляющий директор «Альфа-Лизинга» Максим Агаджанов. У малых компаний гораздо меньше клиентов, что дает им больше возможностей индивидуально договориться о реструктуризации задолженности или переводе задолженности лизингополучателя на другое лицо, отмечает Анатолий Перфильев.

Кроме того, на прибыль влияет структура портфеля лизинговой компании. Небольшие компании не работают с массовым рынком и часто специализируются на корпоративных сделках либо в узких сегментах, например на оборудовании, говорит гендиректор финтех-компании «Баланс-Платформа» Евгений Сеньковский. Однако «повышение уровня дефолтности контрагентов небольших компаний, портфели которых характеризуются низким уровнем диверсификации, может быстро снизить устойчивость лизинговых компаний», отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алла Борисова.

Помимо общих причин снижения прибыли, на показатели лизинговых компаний могут влиять индивидуальные, порой временные факторы.

Так, в ГТЛК объясняют возникновение убытка в первом полугодии 2025 года (1,8 млрд руб.) курсовыми разницами. В «Интерлизинге» связывают снижение прибыли с процессами интеграции компании «Практика ЛК», что привело к перераспределению расходов внутри группы.

Эксперты не исключают, что до конца года прибыль будет сокращаться, хотя в меньшей степени в связи с ожиданием снижения ставок.

Гендиректор «Флит Автолизинга» (входит в «Инсайт Лизинг») Алексей Смирнов не ожидает роста прибыли ряда компаний до момента распродажи накопленного стока. В целом это будет способствовать увеличению числа сделок M&A на рынке. Как поясняет Алла Борисова, «небольшим компаниям становится все сложнее конкурировать на рынке в условиях низкой маржинальности бизнеса и высоких рисков, присущих качеству лизингового портфеля».

Елена Ванюшина