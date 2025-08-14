Целевое обучение в СПО поможет решить на Кавказе кадровый кризис в АПК

Механизм целевого обучения в организациях среднего профессионального образования действует с 2024 года. Он позволяет работодателю подбирать кадры для своего предприятия еще на этапе обучения будущего специалиста. Об этом участникам круглого стола «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов», организованного «Ъ-Кавказ», сообщила депутат Думы Ставропольского края, директор Георгиевского техникума механизации, автоматизации и управления Лариса Фенева.

«Работодатели имеют возможность заключить целевой договор со студентами СПО, начиная с третьего курса. По словам спикера, это позволяет адаптировать учебный процесс под нужды конкретного предприятия, предоставить студенту индивидуального наставника и обеспечить более качественную подготовку к демонстрационному экзамену, чем при стандартном обучении»,– рассказала госпожа Фенева.

Директор техникума подчеркнула, что для таких профессий, как механизатор, автомеханик или электрик, где большинство выпускников – мужчины, целевой договор особенно важен. Он гарантирует, что после службы в армии молодой специалист вернется на предприятие, а не сменит профессию. Это выгодно и самому студенту и работодателю.

«Еще одним серьезным преимуществом целевого договора является его заключение с учебным заведением, а не с конкретным студентом. Это позволяет заменить одного обучающегося на другого, в случае, если его взаимодействие с работодателем не складывается или не соответствует ожиданиям»,– отметила эксперт.

Лариса Фенева уверена, что привлечение к целевому обучению через техникумы и агроклассы в школах – это наилучший способ подготовить квалифицированных специалистов для сельского хозяйства. Такое сотрудничество поможет решить проблему нехватки кадров в АПК и удержать молодежь в сельской местности, обеспечив приток новых агрономов и животноводов.

Валентина Любашенко