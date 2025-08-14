В Ульяновской области хотят ввести выплаты семьям за юбилеи совместной жизни

В заксобрании Ульяновской области инициирован законопроект «О выплатах гражданам, прожившим в официальном браке длительное время на территории Ульяновской области». Документ инициирован и внесен в заксобрание депутатами фракции ЛДПР Дмитрием Грачевым и Сергеем Кочергиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Проектом закона предлагается установить выплаты к юбилеям совместной жизни супругам, проживающим в браке на территории региона не менее 20 лет: 20 тыс. руб. — на 20-летие совместной жизни, 30 тыс. руб. — на 30-летие, 40 тыс. — на 40-летие и 50 тыс. — на 50-летие. Вводить выплаты предлагается с 2026 года.

Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что введение выплат станет «важным шагом для укрепления института семьи и сохранения общественного уважения к семейным ценностям», «создаст положительный имидж региона как места, где ценят и поддерживают институт семьи».

Лидер фракции Дмитрий Грачев признает, что вряд ли такие выплаты будут стимулировать семьи на более продолжительный брак, но считает, что это «станет моральной поддержкой супругам и положительным примером для молодежи, важной составляющей общего курса на поддержку института семьи. Он также отметил, что в ряде регионов России такие выплаты уже введены.

Финансово-экономическое обоснование авторы законопроекта не готовили, полагая, что в правительстве региона, куда также направлен законопроект для получения соответствующего отзыва, просчитают потребность в дополнительных средствах. Господин Грачев сказал «Ъ-Волга», что уже получено заключение от Счетной палаты Ульяновской области, которая поддерживает саму концепцию, но считает, что законопроект стоит отложить на более поздний срок в связи напряженным региональным бюджетом и сложной финансовой ситуацией.

По словам авторов законопроекта, коллеги по заксобранию инициативу поддерживают, но признают, что «все будет зависеть от оценки документа финансовым блоком облправительства».

Министр финансов Наталья Брюханова сказала, что пока официально документ в министерство не поступал, «но в любом случае для такого нововведения необходимо будет изыскать дополнительные финансовые резервы под новые расходные обязательства». «Давать заключение можно будет только после того как будет просчитано, сколько потребуется для этого средств. К тому же, надо понимать, что и так по итогам 2024 года Ульяновская область стоит на втором месте в ПФО по объему средств, направляемых на меры социальной поддержки на одного жителя»,— добавила министр.

Сергей Титов, Ульяновск