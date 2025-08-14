«Особого оптимизма никто не испытывает»

Дональд Трамп сделал очередную порцию заявлений накануне саммита в Анкоридже. Президент США по-прежнему сомневается, что по итогам встречи на Аляске удастся остановить боевые действия на Украине. В Кремле заявили, что высоко оценивают стремление Вашингтона найти мирный выход из кризиса. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что российская сторона обладает серьезным преимуществом на предстоящих переговорах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Владимир Путин, предваряя специальное совещание в Кремле по важной переговорной тематике, оценил искренние усилия действующего руководства Соединенных Штатов в его стремлении найти мирное решение по Украине. Впрочем, лично Дональда Трампа глава государства не упомянул. Главный тезис Кремля, судя по всему, остается неизменным: Украина — лишь первая ступень, на которую нужно подняться на пути к созданию новой мировой архитектуры. Необходимо спасать планету Земля, в первую очередь снизить риски наступления ядерной зимы. Для Москвы это главная задача.

Популярный термин в СМИ — «новая Ялта», которой может стать Анкоридж, вернее, у него есть шанс открыть путь к «новой Ялте». Имеется в виду Ялтинская конференция 1945 года, на которой великие державы определили контуры послевоенного мира — расчертили «красные линии». Правда, потом сразу же началась холодная война со всем известным финалом.

Однако не будем углубляться в историю. Есть смысл озвучить составы делегаций. С российской стороны, кроме первого лица, в нее вошли министры иностранных дел, обороны и финансов соответственно, Сергей Лавров, Андрей Белоусов и Антон Силуанов, а также спецпредставитель по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник президента России Юрий Ушаков.

Америку представляют, естественно, сам Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланик Стивен Уиткофф, а также министр финансов Скотт Бессент. Обращает на себя внимание отсутствие главы Пентагона. Подобное не удивляет, ибо считается, что бывший телеведущий Пит Хегсет, скажем мягко, не имеет должного дипломатического опыта. Относительно последнего факта можно рискнуть сказать, что российская сторона превосходит коллег по переговорам. Тем не менее Рубио и Бессент свое дело знают. И опять же, скажем мягко, не разделяют большого оптимизма в отношении России.

К слову, Бессент достаточно жестко прошелся по европейским союзникам, которые только горазды, что давать советы. Требуют от США новых санкций, а сами покупают индийские нефтепродукты, из российской нефти произведенные. К этому можно добавить, что и газ тоже покупают, хоть и уже в меньших объемах.

В общем и целом особого оптимизма никто из наблюдателей не испытывает. Белый дом сообщил, что Трамп собирается заглянуть Путину в глаза, он хочет увидеть в них стремление завершить боевые действия на территории Украины. Кремль предпочитает обходиться без лирики и красивых фраз — выдерживает деловой стиль и избегает большого количества заявлений в отличие от западных союзников. Между тем никаких соглашений по итогам саммита на Аляске к подписанию не готовится, гласит сообщение кремлевской пресс-службы.

Дмитрий Дризе