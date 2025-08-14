Певец, каллиграфия или писатель

В пятницу, субботу и воскресенье жители и гости региона могут посетить танцевальную вечеринку на свежем воздухе, побывать на концерте поп-группы или спектакле о русском писателе, стать участником мастер-класса по японской каллиграфии или экскурсии с чаепитием. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Где послушать музыку

Какие спектакли посетить

Что смотреть в кино

Чем еще можно заняться

15 августа в 18:00 в Ставропольском Парке культуры будет представлена программа DJ Stonik1917. Резидент Label/агентства System108 (Москва), регулярно выпускающий музыку на Bandcamp и SoundCloud для «открытых вечеринок» и танцполов.

Стоимость билетов — от 600 руб. (16+)

15 августа в 20:00 в Зеленом театре Нальчика даст концерт SEVAK. Российский и армянский певец, известный по выступлению на Евровидении-2018.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (16+)

16 августа в 18:00 в Ставропольском Парке культуры состоится вечеринка «Нью скул». Организаторы обещают гостям живой звук, узнаваемые лица и ритмичные биты.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

16 августа в 18:00 в Комсомольском и Пионерском прудах Ставрополя начнется музыкальный вечер духового оркестра им. Д. А. Осиновского. Выступление пройдет в рамках фестиваля «Лето в городе».

Вход — бесплатный (12+)

17 августа в 20:00 в Ессентуках, в Концертном Зале им. Ф.И. Шаляпина состоится концерт поп-группы «Нэнси». Коллектив образован в 1992 году. В программе — хорошо известные и новые композиции.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (16+)

15 августа в 18:30 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова — постановка «Люкс № 13». Действие происходит в уютном номере лондонской гостиницы, где несколько героев оказались в анекдотично-комедийной и немного детективной ситуации.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

16 августа в 18:00 в Ставропольском академическом театре драмы им. М. Ю. Лермонтова начнется спектакль «Искренне ваш, Чехов». Это работа режиссера театра и кино, сценариста Анны Артамоновой о молодости, семье и первой любви всемирно известного писателя.

Стоимость билетов — от 400 руб. (16+)

В кинотеатрах «Киномакс», «Синема», «Салют» идут показы семейной комедии «На деревню дедушке». 10-летний Владик отправляется к родственнику, которого никогда прежде не видел. Но думает герой только об одном — вернуться в город для участия в конкурсе.

Стоимость билетов — от 240 руб. (6+)

Для любителей юмора — приключенческая комедия «Плагиатор». Егор – бэк-певец караоке. Он дома в шкафу находит портал в 1991 год. У Егора рождается «гениальный план»: вернуться в прошлое и исполнять там все известные ему хиты, выдавая за свои. Но чем обернется для героя такая слава?

Стоимость билетов — от 380 руб. (16+)

Еще одна кинопремьера лета — «Материалистка». Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви все. Однако, соединяя сердца, сама героиня остается «убежденной холостячкой». Все меняется, когда за Люси начинает ухаживать обаятельный миллионер.

Стоимость билетов — от 400 руб. (18+)

Для юных зрителей — картина «Не одна дома». Маша Хаметова отправляется с папой в летнее путешествие. Душа подростка жаждет приключений. На остановке эта Маша знакомится с другой Машей, которая не хочет ехать в лагерь. Девочки не долго думают и… меняются местами.

Стоимость билетов — от 350 руб. (6+)

15 августа в 18:30 в Ставропольской краевой универсальной научной библиотеке состоится мастер-класс «Японская каллиграфия». По словам организаторов, это не просто уроки письма, а путь познания своего «я» во взаимосвязи с окружающим миром. Все пришедшие на курс получат навыки работы кистью и тушью, а также познакомятся с японской символикой и музыкой.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

17 августа в 11:00 в Ставрополе, в старинной беседке усадьбы В. И. Смирнова начнется «Чаепитие в стиле Гжель». Автор и ведущая мероприятия — специалист по светскому и деловому этикету Ольга Писаренко. Участники познакомятся с тематической сервировкой, узнают об особенностях гжельского промысла и традициях чаепития в дворянских семьях XIX века, научатся современному чайному этикету.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (12+)

