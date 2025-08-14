Индия заверила, что военные связи с США не пострадали из-за тарифов Трампа

Отношения Индии и США не пострадали от 50-процентных тарифов, которыми стране грозит президент Дональд Трамп. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на пресс-секретаря Министерства иностранных дел Индии Рандхира Джаисвала.

В середине августа в Нью-Дели ожидают с визитом представителей группы военной политики США. А 21-е ежегодные совместные военные учения, как и запланировано, пройдут в конце августа на Аляске.

Отношения между Индией и США заметно охладели, чему способствовало и удвоение американских тарифов на индийский экспорт в качестве наказания за покупку Индией российской нефти. На этом фоне, говорят эксперты агентства, подтверждение индийскими представителями стабильности и неизменности военных связей с США особенно важно.

По словам господина Джаисвала, обе стороны продолжают работать и над продолжением диалога в формате «два плюс два» — совместной встречи министров обороны и иностранных дел обеих стран.

