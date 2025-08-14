Путин одобрил реорганизацию ФСК ЕЭС путем присоединения «Россетей»

Президент России Владимир Путин одобрил реорганизацию Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы (ФСК ЕЭС), в рамках которой к ней присоединились «Росссети». Соответствующий указ опубликован на сайте правовых актов.

Также в документе говорится о присоединении к ФСК ЕЭС «Томских магистральных сетей», «Кубанских магистральных сетей» и «Дальневосточной энергетической управляющей компании». После реорганизации компания сменила название на «Федеральная сетевая компания – Россети» (MOEX: FEES).

Президент также одобрил допэмиссию для ФКС ЕЭС. По условиям реорганизации доля России в капитале объединенной компании не должна быть ниже 75% плюс 1 акции.

ФСК ЕЭС и госхолдинг «Россети» объявили о слиянии 15 июля 2022 года. Главой реорганизованной компании стал гендиректор «Россетей» Андрей Рюмин.

