Из Москвы попросили за сроки

Банк «Дом.РФ» в арбитражном суде Москвы отсудил у республиканского застройщика социального жилья Фонда развития жилищного строительства Башкирии 8 млн руб. неустойки. Поводом для иска стал срыв сроков строительства десяти жилых домов в жилом комплексе «Миловский парк» под Уфой. Реализовывать проект в 2013 году начало ООО «Килстройинвест» Дмитрия Комлева, однако в 2016 году работы были приостановлены, а достраивать ЖК пришлось республиканскому фонду. На момент начала разбирательств фонда с «Домом.РФ» достроенными были восемь домов. Юристы полагают, что «выводы суда укладываются в общепринятую практику».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юлия Невская, Коммерсантъ Фото: Юлия Невская, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил требования банка «Дом.РФ», взыскав с Фонда развития жилищного строительства Башкирии 8 млн руб. неустойки за не построенные вовремя дома в жилом комплексе «Миловский парк». Истец требовал с фонда 15,4 млн руб.

Как неоднократно сообщал «Ъ», «Миловский парк» застраивала уфимская компания «Килстройинвест» по договору комплексного освоения территории с федеральным Фондом содействия жилищному строительству. Возведение объекта началось в 2013 году на участке площадью 147,4 га, который застройщик получил от фонда в аренду.

В марте 2016 года функции федерального фонда перешли к ОАО «Агентство ипотечного жилищного кредитования», затем преобразованному в АО «Дом.рф».

К тому моменту строительство застопорилось, что стало поводом для уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, квартир не дождалось около 1,5 тыс. человек, вложивших в жилье около 2,4 млрд руб. В феврале 2020 года «Килстройинвест» был признан банкротом. В январе 2022 года Октябрьский райсуд Уфы приговорил бенефициара «Килстройинвеста» Дмитрия Комлева к 10 годам лишения свободы. Кроме него, реальные сроки получили топ-менеджеры компании — Иван Арапов и Павел Рыцев, приговоренные к шести годам колонии. В марте этого года господин Комлев получил условно-досрочное освобождение.

Весной 2017 года права на аренду участка перешли к ООО «Стройземресурс», входящему в группу «Килстройинвест», а в конце года фирма получила землю в собственность. На следующий год участки перешли во владение Фонда развития жилищного строительства Башкирии (ФРЖС) — республиканскому застройщику социальных объектов и жилья, а еще через год региональный Фонд защиты прав дольщиков выкупил у владельцев «Стройземресурса» 100% уставного капитала компании.

По мнению «Дом.РФ», став владельцем участков под застройку, ФРЖС должно было выполнить обязанности застройщика — например, 75% построенных квартир необходимо было сдать как жилье эконом-класса, а дома должны быть готовы к 11 июля 2023 года. К тому же сроку предполагалось строительство инженерной инфраструктуры.

Из материалов дела следует, что обязательства региональный фонд выполнил частично, построив шесть пятиэтажных домов и два из четырех многоэтажных.

Полностью проблемы дольщиков «Миловского парка» решил федеральный Фонд развития территории, который вложил в достройку ЖК 3,1 млрд руб., а также компенсировал части дольщиков стоимость их квартир.

Досудебные претензии государственного банка ФРЖС оставил без удовлетворения. Это стало поводом для искового заявления.

В отзыве фонд доказывал, что «Дом.РФ» нарушил сроки исковой давности. Кроме того, ФРЖС утверждал, что не является стороной договора купли-продажи участков. Также ответчик требовал передать дело по подсудности в арбитражный суд Башкирии.

Доводы ответчика арбитражный суд Москвы отклонил. В частности, он сослался на постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 24 апреля 2023 года, который рассматривал спор между «Дом.РФ» и «Стройземресурсом»: из судебного акта следовало, что к ФРЖС перешли все права и обязанности участника договора комплексного освоения.

Тем не менее сумма неустойки были уменьшена с 15,4 млн до 8 млн руб. — суд принял во внимание мораторий на взыскание неустоек с застройщиков, действовавший с ноября 2021-го по март 2022 года.

На запрос «Ъ» в республиканском фонде вчера не ответили.

«Суд последовательно квалифицировал правоотношения сторон, признал правопреемство по договору, разрешил вопрос о переходе соответствующих обязательств на основании анализа условий цепочки договоров, а также преюдициальных обстоятельств. Отказ ответчика от участия в судебных заседаниях, пусть формально и допустимый, фактически ослабил его процессуальную позицию. Выводы суда относительно размера взысканной неустойки укладываются в общепринятую практику»,— отметил управляющий партнер юридической компании «Якупов и партнеры» Тимур Якупов.

Идэль Гумеров