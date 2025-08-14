Ярославская область заработала на рекламных конструкциях 100 млн рублей

Города и округа Ярославской области за три года получили 100 млн руб. от использования рекламных конструкций, еще 5 млн руб. поступило в виде госпошлин. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В этом году по результатам аукционов выручено 47 млн руб. Деньги поступают в местные бюджеты. Всего в области 1072 рекламных места, из них 589 — в Ярославле. На постоянной основе из схемы исключаются экономически непривлекательные места и включаются новые.

«В результате этой работы удалось значительно повысить доход от каждой конструкции, в разы увеличив и общую сумму прибыли от торгов»,— пояснил первый зампред областного правительства Денис Хохряков.

Вместе с тем власти планируют увеличивать число мультимедийных экранов, которые будут использоваться в качестве рекламных площадок.

Алла Чижова