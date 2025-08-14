Дмитриев счел саммит России и США на Аляске шансом для перезагрузки их отношений

Завтрашняя встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом — это шанс для перезагрузки отношений между странами. Об этом заявил CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Это очень позитивная встреча для мирового сообщества, потому что при администрации Байдена никакого диалога не было,— отметил господин Дмитриев. — Это также шанс для своего рода перезагрузки отношений между США и Россией, если встреча пройдет хорошо».

CNN назвал Кирилла Дмитриева «ключевым игроком в диалоге между Россией и администрацией Трампа». Как уточнил телеканал, наличие главы РФПИ в команде переговорщиков позволяет предположить, что в повестку встречи может также войти заключение экономических соглашений между странами.

Завтра на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже штата Аляска пройдут переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Сторонф называли центральной темой встречи урегулирование конфликта на Украине.