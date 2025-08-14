Минобороны Британии сообщило о ядерном инциденте высшей категории опасности

Министерство обороны Великобритании призналось, что в начале этого года на военной базе в Шотландии произошел ядерный инцидент категории «А», пишет Sky News. Это высшая категория опасности по классификации военного ведомства.

По данным министерства, инцидент произошел на базе Клайд ВМФ Британии. Здесь базируются силы ядерного сдерживания Великобритании, в том числе атомные подводные лодки.

Министр по вопросам оборонных закупок и промышленности Мэрайя Игл сообщила, что за прошлый финансовый год (с апреля 2024 по апрель 2025 года) неподалеку от базы ВМФ произошли десятки инцидентов, в том числе один категории «А» и пять категории «B». Министр не стала раскрывать детали случившегося, но заверила, что в результате инцидентов никто не пострадал, а радиационных выбросов не было.

Инциденты категории «А» предполагают либо выброс радиоактивных веществ в окружающую среду, либо риск подобного выброса.

Кирилл Сарханянц