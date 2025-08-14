Мэр Белгорода опроверг информацию о подготовке плана эвакуации города

Мэр Белгорода Валентин Демидов назвал фейком информацию о подготовке плана эвакуации города и призывах граждан посетить бомбоубежища. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

«Друзья, от моего имени распространяется ложная информация! Прошу, будьте внимательны! Этот видео-комментарий – подделка, которую, вероятно, сформировали при помощи ИИ»,— написал господин Демидов.

На видео, о котором идет речь, Валентин Демидов якобы призывает граждан проверить ближайшие бомбоубежища и говорит о том, что администрация города готовит план эвакуации жителей.

Оригинал видео мэр города выкладывал еще в прошлом году. В нем он поздравил одиннадцатиклассников с выпускным.