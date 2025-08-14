В рамках обмена пленными с Украиной в Россию вернулись 59 жителей Крыма

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что среди 84 военнослужащих, вернувшихся в Россию при обмене с Украиной, — 59 жителей Крыма. Он пояснил, что военные «были осуждены украинским режимом на длительный срок заключения». Возвращение военнослужащих в Россию господин Аксенов назвал «большим событием» для республики.

«С возвращением, мужики!» — написал господин Аксенов в Telegram-канале.

Обмен по формуле «84 на 84» Россия и Украина провели днем 14 августа. В Белоруссии российским военным оказали психологическую и медицинскую помощь.

Последний обмен военнопленными прошел во время третьего раунда переговоров России и Украины, 23 июля. Тогда стороны передали друг другу около 250 человек и договорились об обмене еще 1200 военнослужащих.

Полина Мотызлевская