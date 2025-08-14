Кредитный портфель бизнеса в Дагестане увеличился на 28%

Объем займов, полученных предпринимателями Дагестана, за год увеличился на 28% и превысил 50 млрд руб. Об этом сообщает региональное отделение Национального банка.

Наиболее заметный рост зафиксирован в секторе малых и средних предприятий — их обязательства перед финансовыми учреждениями выросли в 1,8 раза.

Основными заемщиками выступили фирмы, специализирующиеся на операциях с недвижимостью и возведении объектов. На их долю приходится 45% общего кредитного портфеля, что составляет почти 23 млрд руб. МСП занимают существенную часть в общем объеме корпоративного кредитования — 61% или 31,2 млрд руб.

Рост кредитования также связан с вложениями в развитие туристической инфраструктуры, включая возведение гостиниц и запуск новых туристических проектов.

Мария Хоперская