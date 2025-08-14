В Тольятти с опережением идет строительство насосной станции для отвода ливневых стоков

На ул. Лесной в Центральном районе Тольятти продолжается строительство насосной станции для отвода ливневых стоков и талых вод с участков подтопления. Как сообщил в Telegram-канале глава города Илья Сухих, работы должны быть завершены в срок до 31 декабря 2025 года, но уже сейчас подрядная организация ООО «СПЕЦ» на два месяца опережает график.

«Поэтому в планах АО «ПО КХ г. о. Тольятти» завершить все мероприятия по стройке, монтажу и восстановлению благоустройства раньше — до 31 октября»,— заявил господин Сухих.

Строительство насосной станции ЛНС-5 производительностью 280 куб. м/час — это лишь первый этап крупного инфраструктурного проекта. Второй этап проекта по ликвидации участков подтопления в Центральном районе запланирован на 2026 год и предусматривает: строительство самотечного коллектора по Автозаводскому шоссе; строительство напорного коллектора по б-ру 50 лет Октября; перекладку самотечного коллектора на пересечении ул. Ленина и б-ра 50 лет Октября с увеличением его пропускной способности.

По мнению главы города, все это позволит обеспечить перекачку сточных вод с дорог на очистные сооружения и тем самым повысить безопасность стоков с точки зрения экологии.

Алексей Алексеев