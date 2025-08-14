Песков: Трамп искренне хочет помочь решить конфликт на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент США Дональд Трамп искреннне заинтересован в урегулировании конфликта на Украине дипломатическим путем. По словам представителя Кремля, Москва также настроена решать этот вопрос при помощи диалога.

«Исходим при этом из проявленной президентами двух стран доброй политической воли, чтобы решать вопросы посредством диалога. Такая взаимная политическая воля нынче в дефиците. Мы видим, что адекватного ответа, например со стороны европейцев, мы так, наверное, и не дождемся»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Как сообщал Кремль, центральной темой их встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Американский лидер говорил, что надеется добиться прекращения огня на Украине.

Лусине Баласян