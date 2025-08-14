Депздрав Москвы опроверг введение пропусков в СПИД-центре

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения СМИ о введении системы пропусков в Центре профилактики и борьбы со СПИДом.

О введении пропускного режима в центре (расположен на территории ИКБ №2 на 8-й улице Соколиной Горы) 13 августа сообщил «Осторожно, новости» журналист и член попечительского совета НКО «СПИД.ЦЕНТР» Павел Лобков. По его словам, при входе в поликлинику ему объявили, что вход будет по паспортам и пропуску, с регистрацией на охране. Новые правила объяснили мерами безопасности. Господин Лобков указал, что речь идет «о полной деанимизации ВИЧ-положительных людей». До этого центр специально делал сдачу анализов анонимной, чтобы избежать утечек.

Депздрав утверждает, что дополнительных пропускных мер в центре и ИКБ№2 введено не было. «Проход на территорию пациентов и лиц, желающих пройти анонимное обследование, осуществляется в рабочие часы беспрепятственно и без предъявления паспортных данных»,— говорится в сообщении департамента.

Полина Мотызлевская