Трамп усомнился в возможности прекращения огня после встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в возможности достичь соглашения о немедленном прекращении огня на Украине по итогам встречи с российским лидером Владимиром Путиным. По словам господина Трампа, если переговоры окажутся успешными, он созвонится с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

«Знаете, я не уверен, что мы добьёмся немедленного прекращения огня, но думаю, что оно произойдёт. Понимаете, меня больше интересует немедленное мирное соглашение, быстрое достижение мира»,— сказал Дональд Трамп в интервью радио Fox News.

Переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Как сообщал Кремль, центральной темой их встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Накануне Дональд Трамп заявил, что Россию ждут «серьезные последствия» в случае, если Владимир Путин не согласится завершить боевые действия.

Лусине Баласян