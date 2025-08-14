Путин и Трамп не будут подписывать документы по итогам саммита на Аляске

Подписания документов по итогам российско-американского саммита на Аляске не ожидается. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Комментируя возможный итог встречи лидеров России и США, представитель Кремля призвал не забегать вперед.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Пока, разумеется, было бы большой ошибкой забегать, пытаться забегать вперед и пытаться предрекать результат»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Учитывая, что будет совместная пресс-конференция, президент, конечно же, очертит тот круг договоренностей, пониманий, которые удастся достичь»,— подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

Переговоры Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом пройдут на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже 15 августа. Как сообщал Кремль, центральной темой их встречи станет урегулирование конфликта на Украине. Лидеры также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности.

Лусине Баласян