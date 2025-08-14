15 многоквартирных домов повреждены в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА

В результате атаки беспилотников на Ростов-на-Дону повреждения получили 15 многоквартирных домов, административное здание и частный дом. Об этом городская администрация сообщила по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий атаки.

На заседании также было решено организовать работу выездных комиссий. Они составят списки пострадавших граждан для оказания им материальной помощи, а также зафиксируют ущерб жилому фонду. Затем из фонда городской администрации будут выделены средства на ремонт поврежденных многоэтажек.

Ранее власти региона сообщали, что при атаке были повреждены 10 домов и автомобили. СМИ публиковали фото повреждений многоэтажек на улицах Тельмана и Лермонтовской. У них были выбиты стекла, посечены балконы и фасады. Из поврежденных БПЛА домов были эвакуированы 212 жильцов. Их разместили в пункте временного размещения на базе школы №50.

По последним данным, из-за атаки на город ранения получили 13 человек, в том числе двое детей. Госпитализированы шесть человек, семеро — отправлены на домашнее лечение.

Полина Мотызлевская