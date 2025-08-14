Рубио: для мира на Украине нужно обсуждать гарантии безопасности

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для достижения мира на Украине необходимо обсуждать гарантии безопасности и территориальные вопросы. По его словам, вне зависимости от итога российско-американского саммита, для прекращения боевых действий требуется достичь договоренности между Киевом и Москвой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Umit Bektas / Reuters, Umit Bektas / File Photo / Reuters Фото: Umit Bektas / Reuters, Umit Bektas / File Photo / Reuters

«Для достижения мира, я думаю, все мы признаем это, необходимо будет провести переговоры по вопросам гарантий безопасности. Нужно будет провести разговор о территориальных спорах и претензиях, а также о том, за что они ведут борьбу»,— сказал Марко Рубио журналистам. По словам американского госсекретаря, на встрече с Владимиром Путиным Дональд Трамп хочет понять, «возможен мир или нет».

14 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время видеоконференции с европейскими лидерами и Дональдом Трампом обсуждались гарантии безопасности. По его словам, господин Трамп пообещал в дальнейшем подробно рассмотреть этот вопрос. Газета Politico писала, что американский президент готов предоставить гарантии, которые не предполагают вступление Украины в НАТО.

Лусине Баласян