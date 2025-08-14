Суд обязал администрацию Пензы ремонтировать ливневку на 2-ом проезде Молокова

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и обязал администрацию Пензы устранить нарушения, связанные с отказом ремонтировать ливневую канализацию. Федеральное имущество — защитное сооружение гражданской обороны по адресу Пенза, 2-й проезд Молокова, 9 — регулярно затапливается из-за неисправной системы водоотведения.

Администрация города отказалась от работ, ссылаясь на отсутствие сети в реестре муниципальной собственности. Суд установил, что ливневая канализация относится к объектам инженерной инфраструктуры и по закону автоматически является муниципальной собственностью, независимо от оформления документов.

Теперь администрация обязана обеспечивать ее содержание, включая бесхозяйные участки, для предотвращения угрозы обрушения зданий и подтопления территорий. Решение предписывает незамедлительно устранить причины затопления.

Никита Маркелов